Онлайн-платежи за парковку и бензин: Alibaba и Honda разработают совместное решение

Alibaba и Honda разработают платежное решение для “подключенных автомобилей”

Компания холдинга Alibaba Group AutoNavi и автомобильный гигант Honda будут совместно разрабатывать платежное решение для «подключенных автомобилей» — транспортных средств, оснащенных интеллектуальными системами и подключением к сети интернет.

Японский автопроизводитель и AutoNavi планируют разработать сервис, который позволит водителям делать резервирование с использованием карт AutoNavi и осуществлять онлайн-платежи через Alipay — к примеру, платить за бензин, парковку и другие услуги в Китае.

Хотя Honda и AutoNavi являются партнерами с 2015 года, ранее их сотрудничество было направлено на создание многофункциональных навигационных систем. Теперь же компании сфокусируются на использовании услуг Alipay в автомобилях. Honda таким образом надеется привлечь больше клиентов в Китае, который является важным автомобильным рынком. Кроме того, обе компании стремятся развивать технологию “подключенных автомобилей” и внедрить 5G для мобильной связи нового поколения.

Напомним, у платежной системы от Alibaba уже более 500 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что правительство США запретило Alibaba купить MoneyGram. Правительство США не позволило осуществить миллиардную сделку.

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По материалам pymnts.com