От Ethereum вскоре отделится новый токен

В сети Ethereum запланирован хардфорк EtherZero

19 января 2018 года в сети Ethereum на блоке №4936270 состоится хардфорк EtherZero.

В результате форка пользователи эфира получат 116 млн токенов ETZ, каждый из которых равен одному ETH. Идеологи проекта (20 разработчиков из разных стран) хотят отщипнуть от Эфира 10% его капитализации, которая сегодня составляет $85 млрд.

Авторы форка считают, что владельцы мастернод могут зарабатывать больше: для создания ноды в новой сети пользователь должен будет обладать 10 тыс ETZ. 45% намайненных активов будет получать майнер, 45% — хозяева мастернод, а 10% разработчики планируют использовать для развития экосистемы.

Новый сервис будет использовать алгоритм Proof-of-Work, блоки размером 2Mb (время создания блока — 10 сек), систему мгновенных платежей и обещает нулевую комиссию.

Больше информации о хардфорке EtherZero разработчики обещают раскрыть в ближайшее время.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple стала второй ведущей криптовалютой после биткоина. Благодаря стремительному росту Ripple обошел Ethereum и стал ведущим альткоином.

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По материалам hashtelegraph.com