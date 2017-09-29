PaySpace Magazine Awards 2017: стартует ежегодная премия среди лидеров рынка e-commerce и FinTech

Экспертное онлайн-издание PaySpace Magazine начинает подготовку ежегодного – и уже нашумевшего рейтинга – PSM Awards-2017. Рейтинга, из которого Украина узнает ведущих игроков рынка электронной коммерции и финансов

Победители в 18 номинациях определятся путем открытого интернет-голосования. Важно, что в этом году премия пополнилась пятью новыми номинациями:

Лучший украинский fintech-стартап

Лучшее мобильное приложение банка

Лучший проект в сфере криптовалют

Лучший эксперт по криптовалютам

Лучшее платежное решение в e-commerce

Традиционно конкурс состоит из трех этапов:

Первый – сбор заявок и определение участников. Редакция PaySpace Magazine выбирает номинантов на основе присланных заявок, а также собственных шорт-листов по категориям.

На втором этапе пройдет открытое интернет-голосование пользователей.

Ну, а третий этап – подведение итогов и объявление всех победителей на торжественной церемонии в декабре.

Прошлогодняя премия оказалась для всех участников очень продуктивной, более 40 тысяч читателей издания отдали свои голоса за любимые компании Интервью с победителями остаются актуальными уже год, истории успеха читают с огромным интересом. В этом году мы немного пересмотрели список номинаций, добавили пять новых. Например, «Лучший эксперт по криптовалютам». Еще мы решили провести живую, «оффлайновую» торжественную церемонию награждения победителей. Это будет канун Нового года – и мы надеемся, что для компаний и брендов это будет приятное завершение года

Цель конкурса – определить лидеров рынка в сегментах FinTech и e-commerce. Также будет интересно, как поменяются ТОП-позиции в сравнении с прошлым годом.

Подать заявку на участие в конкурсе можно c 1 октября до 31 октября.

Голосование откроется 1 ноября и продлится до конца месяца.

Детали конкурса и номинации — на странице Премии PSM Awards-2017.

СПРАВКА

Организатор премии PSM Awards — экспертное издание о платежах PaySpace Magazine. Журнал освещает тенденции и самые интересные события на рынке электронной коммерции, мобильных и электронных платежей, финансовых технологий, инноваций и банков.