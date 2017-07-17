Первый шаг в будущее: в Таллине будут курсировать беспилотные автобусы

Жители и гости города смогут воспользоваться инновационным транспортом абсолютно бесплатно

В Таллине начнут курсировать беспилотные автобусы Easymile по маршруту от площади Виру до Котла культуры, центра председательства Эстонии в Совете ЕС. Жители и гости города смогут воспользоваться транспортом абсолютно бесплатно.

Изначально автобусы будут работать в тестовом режиме и должны будут пройти процедуру контроля и получить разрешение Департамента шоссейных дорог.

Один такой автобус вмещает 8 пассажиров. В каждом автобусе будет работать сопровождающий, который расскажет пассажирам о новой технологии.

По словам руководителя экспертной группы Пирко Конса, у технологии есть серьезные преимущества: ее можно успешно использовать в районах с небольшой плотность населения. К тому же, самоуправляемый транспорт более безопасный, так как 90% аварий на дорогах происходят по вине человека.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple тайно протестировала беспилотные автомобили. Компания впервые раскрыла детали своего проекта Project Titan.

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По материалам delfi.ee