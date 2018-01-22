Почему падает гривна: премьер-министр назвал причины

Курс гривны снизился до 28,84 грн/$ (на 22 января)

В январе наблюдается снижение курса гривны — это связано с уменьшением экспортной выручки и необходимостью осуществления внешних выплат. Такие причины обесценивания национальной валюты указал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Именно эти факторы по мнению чиновника и вызвали дисбаланс, котрый в свою очередь повлиял на стоимость нацвалюты. По мере восстановления экспорта ситуация должна стабилизироваться, а курс гривны — остаться в прогнозируемых пределах.

Напомним, Кабмин спрогнозировал курс гривны на конец 2018 год в проекте закона О Государственном бюджете Украины на 2018 год на уровне 30,1 грн/$.

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В прошлом месяце наблюдалась похожая ситуация с национальной валютой. Тогда в НБУ сообщали, что курс гривны падает из-за праздников и Минфина.

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