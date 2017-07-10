Пользователь Bitcoin по ошибке заплатил $215 тыс комиссии

Из-за анонимности биткоин-транзакций невозможно определить, кто именно ошибся на такую крупную сумму

Одна из крупнейших майнинговых компаний BTC.com пытается связаться с пользователем, который переплатил крупную сумму на комиссии за транзакцию, чтобы вернуть ему снятые по ошибке средства.

В среду, 7 июня, компания обнаружила транзакцию с комиссией размером 80 BTC (215 тыс долларов).

BTC.com пыталась связаться с пользователем через Twitter и Reddit, чтобы проинформировать его о произошедшей ошибке, но пока этого сделать не удалось. Дело в том, что все биткоин-транзакции анонимны, поэтому определить, кто именно их совершает невозможно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что с крупнейшей в мире биткоин-биржи украли миллионы долларов США. В результате хакерской атаки пострадали более 30 тыс клиентов, а с криптовалютных счетов было украдено несколько миллиардов вон (несколько миллионов долларов США).

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По материалам ibtimes.co.uk