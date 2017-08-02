Клиентов WhatsApp предупредили о мошенничестве в мессенджере

Клиентам предлагают продлить подписку за деньги

Эксперты ESET предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке. Мошенники пытаются выманить у клиентов сервиса платежные данные, пугая их окончанием подписки на сервис.

Потенциальная жертва получает по электронной почте поддельное письмо от WhatsApp. В нем содержится информация о том, что пробный период использования мессенджера завершен. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию.

Так доверчивые пользователи попадают на фишинговый сайт мошенников. Там им предлагают ввести данные карты в специальную форму. Однако эти данные используются не для оплаты подписки, а перенаправляются мошенникам.

Спустя время их используют для снятия средств со счетов жертвы.

Мошенникам помогает тот факт, что ранее WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этой модели еще в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Эксперты уже подбили итоги первого полугодия 2017 года по количеству фишинговых сайтов в Украине. За это время в стране было зафиксировано 79 веб-ресурсов, которые крали данные с банковских карт украинцев.

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