Пользователи боятся мобильных банков без отделений — исследование

Выяснилось, что отсутствие отделений заставляет пользователей сомневаться в правомерности банка

Хотя у мобильного банкинга есть свои преимущества, новое исследование показало, что 60% американцев предпочитают открывать новые счета лично в отделении банка, а не онлайн или с мобильного.

Опрос, проведенный консалтинговой фирмой Novantas, также показал, что половина клиентов в США считают цифровые банки без отделений «менее правомерными», чем те, у которых есть филиалы.

При этом ранее стало известно, что массовый переход потребителей на цифровые каналы привел к закрытию 1700 отделений за 12 месяцев (по июнь 2017 года), что является рекордным годовым сокращением. С середины 2012 года до середины 2017 года Capital One Financial Corp сократила 32% своих филиалов, SunTrust Banks Inc — 22%, а Regions Financial Corp — 12%.

Тем не менее, крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Bank of America, открывают новые филиалы. Bank of America в этом году откроет филиалы в Питтсбурге, а JPMorgan сообщил о планах открыть целых 400 отделений в течение 5 лет в таких городах, как Бостон и Вашингтон.

Мэтью Шарп считает, что клиенты с большей готовностью начнут открывать счета онлайн, если банки докажут свою способность решать проблемы удаленно. В настоящее время большинство клиентов online-only банков открывают в них вторичные сберегательные счета, а не основные счета для транзакций.

