Стало известно, сколько украинцев пострадали от фейкового онлайн-банкинга

От фейкового онлайн-банкинга пострадали клиенты 5 украинских банков

Вредоносное мобильное приложение «Універсальний мобільний банкінг», обнаруженное вчера ПриватБанком, находилось в Google Play на протяжении 13 суток. Кроме ПриватБанка, приложение было нацелено на клиентов еще 4 украинских финучреждений: Ощадбанка, ОТП Банка, Альфа-Банка и Райффайзен Банка Аваль.

В общей сложности зловред проник на 6 тыс смартфонов и скомпрометировал более 2 тыс банковских карт. Мошенникам также удалось украсть около 5500 паролей от систем мобильного банкинга.

Несмотря на наличие случаев успешного мошенничества, все украденные данные (80% которых воспользоваться не успели) возвращены банкам для последующей обработки.

Сообщается, что по требованию банков и экспертов по безопасности приложение «Універсальний мобільний банкінг» было удалено из Google Play 19 февраля в 23:00. Тем не менее, его успели установить около 10 тыс раз.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники нацелились на мобильные счета украинцев. Абоненты Киевстар жалуются на попытки аферистов украсть с их мобильных балансов деньги через услугу «Мобильные деньги».

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По материалам cys-centrum.com