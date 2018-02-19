Мошенники нацелились на мобильные счета украинцев

Абоненты Киевстар жалуются на попытки аферистов украсть с их мобильных балансов деньги через услугу «Мобильные деньги»

Мошенники снова активизировали попытки обчистить мобильные счета украинцев. В социальных сетях люди жалуются на странные смс, в которых их просят подтвердить перевод средств на банковские карты и интернет-игры, которых сами пользователи не инициировали. Операторы говорят, что об этой схеме знают, и призывают абонентов к бдительности.

Суть мошеннической операции проста и строится на сервисе компании Киевстар «Мобильные деньги», которая позволяет оплатить с телефонного счета множество услуг или перевести деньги на банковскую карту. Причем, чтобы инициировать перевод, вовсе необязательно иметь доступ к телефону — оформить платеж можно на сайте компании, указав сумму и номер абонента, с которого будут списаны средства.

У аферистов есть только одно препятствие — чтобы компания-партнер телеком-оператора провела платеж, абонент должен подтвердить операцию, введя в специальное поле временный пароль. Его отправляют смс-сообщением на номер абонента. После нескольких инициаций, мошенник звонит жертве и под разными предлогами пытается выведать заветные 5 цифр.

В Киевстар уверяют, что временный пароль, срок действия которого ограничен 30 минутами, является надежным методом борьбы с мошенниками при соблюдении единственного условия — сообщать кому-бы то ни было этот 5-значный код категорически нельзя. Даже если об этом просит якобы сотрудник телеком-оператора, службы безопасности банка или представитель правоохранительных органов. Заодно в компании напоминают, что не стоит это делать и с прочими кодами и паролями.

Киевстар



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один украинский оператор запустил портал мобильных платежных услуг. Теперь не только Киевстар и Vodafone позволяют тратить деньги с мобильного счета на товары и услуги.

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По материалам ubr.ua