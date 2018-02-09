Еще один украинский оператор запустил портал мобильных платежных услуг

Теперь не только Киевстар и Vodafone позволяют тратить деньги с мобильного счета на товары и услуги

Украинский оператор Lifecell запустил портал «Служба мобильной оплаты». Как сообщается на сайте компании, он позволяет оплачивать популярные продукты или услуги с помощью мобильного счета.

Lifecell



Безопасность транзакций обеспечивается протоколами информационной безопасности в Интернете и одноразовыми паролями подтверждения транзакций, доставленными с помощью SMS на мобильный телефон пользователя.

Для использования услуги нужно посетить портал мобильных платежных услуг paycell.lifecell.ua, выбрать необходимый сервис и совершить оплату. Доступ к странице возможно осуществить с любого устройства, как с персонального компьютера, так и со смартфона.

Отмечается, что услуга доступна для абонентов, получающих телекоммуникационные услуги на условиях предоплаты в соответствии с условиями публичной оферты, размещенной на портале мобильного платежного обслуживания. Осуществление авансового платежа за телекоммуникационные услуги и приобретение электронных денег невозможно, если при осуществлении транзакции остаток на счету абонента составит менее 20 грн.

Максимальная сумма платежей по всем транзакциям не может превышать 14 тыс грн в течение календарного месяца или 62 тыс грн в год.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сроки запуска мобильного банка iBox переносятся. Этот банк должен был стать первым в Украине банком в смартфоне.

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