В Google Play появился фейковый Приват24

ПриватБанк предупредил клиентов о мошенническом приложении

ПриватБанк предостерег клиентов от регистрации и использования мошеннического приложения для Android «Универсальный Мобильный Банкинг», появившегося в Google Play 14 февраля.

Как говорится в официальном заявлении ПриватБанка, единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24. Любые посторонние «мобильные банки» — это фишинговые программы, созданные для кражи личных данных клиентов и их денег.

ПриватБанк



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новую схему обмана клиентов украинских банков. Мошенники притворяются сотрудниками служб онлайн-поддержки банков.

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