Правительство США запретило Alibaba купить MoneyGram

Правительство США не позволило осуществить миллиардную сделку

Ant Financial, финподразделение китайского гиганта Alibaba, не сможет выкупить глобальный платежный сервис MoneyGram – правительство США заблокировало сделку на $1,2 млрд.

Напомним, Ant Financial объявила о покупке MoneyGram еще в апреле 2017 года, предложив платежному сервису лучшие условия, чем Euronet. Китайская компания намеревалась таким образом существенно расширить свою трансграничную платежную сеть, охватив и рынок США. Однако теперь компании придется «изучать и развивать инициативы» для сотрудничества с бизнесом MoneyGram.

По условиям соглашения, Ant Financial выплатила MoneyGram $30 млн за прекращение процесса приобретения.

На фоне этих новостей цена акций MoneyGram упала примерно на 10% до $12,02. На момент публикации стоимость немного возросла до $12,40.

Отмена сделки — это удар по Ant Financial, которая потратила большую часть 2017 года на развитие своей мобильной платежной сети за пределами Китая: в Юго-Восточной Азии, Индии, Корее, Японии и других азиатских странах. Сделка с MoneyGram не только включила бы США в эту стратегию, но и предоставила бы компании физическую сеть международных офисов и крупную долю в трансграничных платежах. Но теперь этого не произойдет, и Ant Financial предстоит предпринять альтернативные шаги в «стратегическом партнерстве» с MoneyGram.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский UnionPay запускает мобильный кошелек. Платежная система China UnionPay надеется, что собственный мобильный кошелек поможет ей бороться с популярностью Alipay и Tenpay.

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По материалам techcrunch.com