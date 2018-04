Представлен новый мобильный кошелек с поддержкой 75 криптовалют

Его пользователям теперь не придется прибегать к услугам централизованным площадок

Проект Bancor представил мобильный кошелек, позволяющий осуществлять децентрализованную конвертацию различных криптотокенов. Новое решение позволяет контролировать приватные ключи и обменивать криптоактивы децентрализованно посредством смарт-контрактов.

We’re thrilled to announce our biggest product release to date, Bancor’s native #wallet! Users no longer need to rely on exchanges to buy and sell #tokens! https://t.co/YGdmCH2NDZ

— Bancor (@Bancor) 3 апреля 2018 г.