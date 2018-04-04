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PaySpaceMagazine

Представлен новый мобильный кошелек с поддержкой 75 криптовалют

04.04.2018 14:52

Его пользователям теперь не придется прибегать к услугам централизованным площадок

Представлен новый мобильный кошелек с поддержкой 75 криптовалют. Фото: happycoin.club

Проект Bancor представил мобильный кошелек, позволяющий осуществлять децентрализованную конвертацию различных криптотокенов. Новое решение позволяет контролировать приватные ключи и обменивать криптоактивы децентрализованно посредством смарт-контрактов.

Кроме того, новый мобильный кошелек дает возможность пользователям покупать токены при помощи кредитных и дебетовых карт и затем обменивать их на любой токен, поддерживаемый Bancor Network, а также на другие популярные криптовалюты, включая Ethereum и EOS. В настоящее время Bancor Wallet поддерживает 75 различных цифровых активов, количество которых будет постепенно увеличиваться.

В новом Интернете ценности, где каждый может создать криптовалюту, цифровые кошельки становятся браузерами, которые дают возможность пользователям передвигаться в мире децентрализованных приложений
Галия Бернарци
сооснователь Bancor

Профили в Bancor Wallet пользователи могут создавать при помощи email-адреса, а также аккаунтов Telegram, WeChat и социальной сети Facebook.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba подала в суд на создателей криптовалюты Alibabacoin. Онлайн-гигант обвиняет их в посягании на свой товарный знак.

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По материалам forklog.com

Рубрики: КомпанииКриптовалютыМобильные платежиНовостиТехнологии
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