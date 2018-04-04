Представлен новый мобильный кошелек с поддержкой 75 криптовалют

Его пользователям теперь не придется прибегать к услугам централизованным площадок

Проект Bancor представил мобильный кошелек, позволяющий осуществлять децентрализованную конвертацию различных криптотокенов. Новое решение позволяет контролировать приватные ключи и обменивать криптоактивы децентрализованно посредством смарт-контрактов.

We’re thrilled to announce our biggest product release to date, Bancor’s native #wallet! Users no longer need to rely on exchanges to buy and sell #tokens! https://t.co/YGdmCH2NDZ — Bancor (@Bancor) 3 апреля 2018 г.

Кроме того, новый мобильный кошелек дает возможность пользователям покупать токены при помощи кредитных и дебетовых карт и затем обменивать их на любой токен, поддерживаемый Bancor Network, а также на другие популярные криптовалюты, включая Ethereum и EOS. В настоящее время Bancor Wallet поддерживает 75 различных цифровых активов, количество которых будет постепенно увеличиваться.

Галия Бернарци

сооснователь Bancor

Профили в Bancor Wallet пользователи могут создавать при помощи email-адреса, а также аккаунтов Telegram, WeChat и социальной сети Facebook.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba подала в суд на создателей криптовалюты Alibabacoin. Онлайн-гигант обвиняет их в посягании на свой товарный знак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна из мировых столиц выпустит собственную криптовалюту

По материалам forklog.com