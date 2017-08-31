Преступники по всему миру отказываются от биткоина

Ведущую криптовалюту стали гораздо реже использовать в незаконных сделках в dark web

Как сообщил президент Blockchain Intelligence Group Шон Энсти, за 2016 год число незаконных сделок в dark web с использованием биткоина сократилось на 20%. Преступники по всему миру теряют интерес к биткоину в пользу других криптовалют, действия с которыми сложнее отслеживать властям.

Так, представитель Министерства внутренней безопасности США подтвердил, что злоумышленники присматриваются к другим цифровым валютам, таким как Monero или Ethereum. Ethereum Foundation и разработчики Monero никак не прокомментировали эту информацию.

По данным Chainalysis, в 2017 году доход киберпреступности в валюте Ethereum составил $225 млн.

Напомним, в июле США и Европол закрыли два крупнейших теневых маркета – AlphaBay и Hansa. По данным американского Минюста, на AlphaBay использовались биткоин, Ethereum и Monero. Европол оценил общую сумму транзакций на этой площадке в $1 млрд, начиная с 2014 года, когда она запустилась.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что скандальная криптобиржа BTC-e планирует перезапуск. Администраторы биржи заявили, что перезапуск будет происходить в три этапа.

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По материалам ubr.ua