Роботы лишат рабочих мест 5 млн японцев в ближайшие несколько лет

К 2025 году автоматизация повысит уровень безработицы в Японии до рекордных показателей

Японские корпорации, дабы справиться с острой нехваткой рабочей силы, активно «трудоустраивают» роботов и используют другие технологические инновации для автоматизации труда. Однако такая ситуация может вызвать рекордный уровень безработицы в стране уже в следующем десятилетии.

На рынке труда Японии зафиксирована почти полная занятость. В июне восстановление экономики в сочетании с сокращением численности населения привело к снижению уровня безработицы ниже 3%. Сейчас в стране на одного соискателя приходится по 1,51 вакансий. Для офисных работников показатель находится на уровне 0,31. Но для категорий вакансий, где компании не могут привлечь достаточное количество работников, работодатели обращаются к роботам и другим технологическим решениям.

Такой спрос создал золотую жилу для компаний, которые могут его удовлетворить.

Японские компании-производители оборудования получили заказы на промышленных роботов в размере 171,7 млрд иен ($1,57 млрд) во втором квартале года, что на рекордные 49% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные правительсва. В конце июня объем заказов составил 384,3 млрд иен, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, многие производители не в состоянии идти в ногу с ростом спроса.

Расходы на информационные технологии также растут. По прогнозам, крупные корпорации увеличат инвестиций в ИТ на 28% в этом финансовом году до 558,2 млрд иен. Такие данные выявило исследование Банка развития Японии. Сумма составляет 8,2% от всех капиталовложений корпораций.

Согласно результатам совместного исследования The Nikkei и Financial Times, роботы могут выполнять 30% из 2 тыс уникальных видов деятельности, которые сейчас выполняют люди. В Японии эта доля достигает 50%.

По оценкам Recruit Works Institute, который входит в состав Recruit Holdings в Токио, оперативная автоматизация может повысить уровень безработицы до 5,8% в 2025 году, достигнув рекордной отметки.

Многие компании обеспокоены и тем, что будут вынуждены держать сотрудников, которые фактически являются ненужными, потому что их функции могут выполнять роботы. Именно поэтому многие работодатели не спешат идти в ногу с технологическими достижениями. По данным Recruit Works, количество избыточных сотрудников может достичь 4,97 миллиона в 2025 году по сравнению с 4,01 миллиона в 2015 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в одной из стран ЕС разрешили использование роботов-курьеров. Такие роботов передвигаются со скоростью не более 6 км/час, являются частично автоматическими и используют сенсонры, камеры и другие средства для получения информации про окружающую среду.

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По материалам asia.nikkei.com