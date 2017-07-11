Российские банки внедряют Apple, Samsung и Android Pay в банкоматах

До конца июля Сбербанк установит около 2 тыс банкоматов с NFC-считывателями

В Сбербанке сообщили, что до конца июля установят около 2 тыс банкоматов с NFC-считывателями. В течение первых двух месяцев после запуска банкоматы будут принимать только карты Сбербанка, но позже список кредитных организаций расширится.

Начиная с сентября текущего года, банкоматы будут совместимы с мобильными платежными приложениями, такими как Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, с привязкой к бесконтактной банковской карте Mastercard. Поддержку карт Visa пообещали внедрить до конца года.

Напомним, ранее Сбербанк также объявил об установке первого в России банкомата, оснащенного технологией распознавания лиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в России начали разрабатывать собственную криптовалюту. Крипторубль разрабатывают при участии Центробанка РФ.

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По материалам tjournal.ru