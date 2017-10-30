Samsung построила майнинговую ферму из старых смартфонов

Решение было разработано в рамках инициативы Samsung по продлению жизни смартфонов под названием Upcycling

Команда инженеров из C-Lab, подразделения южнокорейского гиганта Samsung, в рамках программы по переработке старых смартфонов Upcycling представила установку для майнинга криптовалюты, состоящую из сорока устройств Galaxy S5.

Инженеры объединили между собой 40 старых смартфонов и создали для них операционную систему, оптимизированную для майнинга криптовалюты. По словам разработчиков, восемь Galaxy S5 могут работать с гораздо большей энергоэффективностью, чем персональный компьютер со средними характеристиками производительности.

«Ферма» была представлена на конференции разработчиков в Сан-Франциско. В будущем специализирующаяся на творческих проектах компания C-Lab планирует бесплатно выпускать программное обеспечение, которое позволит еще лучше «раскрыть потенциал старых устройств».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung и Ant Financial инвестировали $40 млн в искусственный интеллект. Samsung заинтересована в наборе чипов для искусственного интеллекта для портативных устройств, которые производит DeePhi.

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По материалам forklog.com