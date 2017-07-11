«Сбербанк» установил первый банкомат с распознаванием лиц

Сейчас банкомат проходит пилотное тестирование

Первый банкомат «Сбербанка», оснащенный технологией распознавания лиц, установлен в одном из офисов банка и доступен только сотрудникам, которые предварительно создали свой «биометрический шаблон».

Технология распознавания лиц, которой оснащен банкомат «Сбербанка», работает на базе алгоритма Toshiba. Последний внедрила компания RecFaces.

В пилотном режиме банкомат будет работать до конца текущего года, что поможет протестировать технологию в реальных условиях. Банкомат оснащен функцией видеосвязи с сотрудником банка, который может проконсультировать клиентов в случае возникновения сложностей в ходе использования.

К тому же, «Сбербанк» сообщил об установке до конца июля 2 тыс банкоматов с NFC-считывателями. Изначально они будут принимать только бесконтактные карты «Сбербанка», а начиная с сентября — карты других банков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в США разрабатывают банкомат, который не будет принимать карты. Банкомат будет работать в связке с приложением, которое будет выступать в роли пульта дистанционного управления для банкомата, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность потребителей.

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По материалам vc.ru