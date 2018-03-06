Северная Корея собирается использовать биткоин, чтобы избежать санкций

Северная Корея может использовать биткоин как способ обойти санкции, наложенные на страну правительством США

В прошлом месяце администрация Трампа ввела новые экономические санкции в отношении судоходства Северной Кореи, созданные для того, чтобы помешать Ким Чен Юну покупать и продавать сырьевые товары, а также пресекать все потоки доходов. Это, по мнению правительства США, должно помешать руководству Северной Кореи финансировать ядерную программу.

Но, согласно данным News BTC, лидер Северной Кореи рассматривает возможность использования биткоина для обхода этих санкций. И предполагается, что Северная Корея будет накапливать больше биткоинов обычным для нее способом — путем хакерских атак южнокорейских бирж посредством фишинга или спамом вредоносного ПО, прикрепленного к файлам электронной почты.

В конце прошлого года выяснилось, что северокорейские хакеры совершили многочисленные атаки на биржы криптовалют, что привело к краже токенов в размере $6,99 млн. Кроме того, правительство США публично признало, что именно Северная Корея создала компьютерный вирус WannaCry, который затронул более 230 000 компьютеров в более чем 150 странах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея крадет биткоины у других стран. Хакерская активность Северной Кореи нацелена на поддержку национальной валюты в связи с санкциями.

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