Северная Корея всерьез занялась майнингом криптовалют

17 мая в стране был запущен масштабный проект по майнингу криптовалют

Согласно слухам, Северная Корея начала майнить биткоины. По информации Recorded Future, 17 мая в стране был запущен масштабный проект по майнингу. До этого в Северной Корее практически не было узлов сети биткоина, а также не использовались специфичные для криптовалюты порты и протоколы.

В Recorded Future выдвинули свои предположения на счет того, почему Северная Корея начала майнить биткоины. Одно из них связано с атаками вируса-вымогателя Wannacry, который зашифровал данные более 75 тыс ПК по всему миру и требовал от жертв выкуп биткоинами взамен на получение доступа к зашифрованным файлам. Многие эксперты связывают Wannacry с хакерами из Северной Кореи.

Так, в Recorded Future предполагают, что Северная Корея начала майнить, чтобы иметь возможность использовать биткоины, полученные от атак Wannacry и, при этом, отрицать свою причастность к этому вирусу.

Однако до сих пор неясно, кто именно стоит за майнингом криптовалют в Северной Корее. В Recorded Future не исключают, что это, скорее всего, правительство страны. С учетом того, что в Северной Корее относительно мало ПК, а население не имеет доступа к интернету, очень маловероятно, что майнинг происходит без контроля государства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея крадет биткоины у других стран. Хакерская активность Северной Кореи нацелена на поддержку национальной валюты в связи с санкциями.

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По материалам bitcoinisle.com