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Сфера услуг на блокчейне: представлен проект Crystal Clear Services

20.09.2017 17:07 PR

С помощью новой платформы даже новичок в IT-сфере и современных технологиях сможет заказать услугу, создать аукцион, оплатить и оставить отзыв

Сфера услуг на блокчейне: представлен проект Crystal Clear Services. Фото: crystal-clear.io

Глобальный социальный проект Crystal Clear (CCT) намерен улучшить обслуживание и обеспечить прозрачность современного рынка офлайн-услуг. Платформа CCT устраняет необходимость в посредниках и предлагает маркетплейс, на котором информация о всех выполненных услугах хранится на публично доступном блокчейне и не подлежит редактированию.

Таким образом, ни заказчик, ни исполнитель не смогут манипулировать отзывами, cтоимостью услуг и историей сделок.

Интерфейс платформы интуитивно понятен. Все услуги доступны также через мобильное приложение.

Разработчики платформы среди главных ее преимуществ выделяют:

  • децентрализованность;
  • прозрачность ценообразования;
  • объективность системы отзывов и оценок;
  • открытую историю сделок;
  • интегрированную систему аукционов;
  • мгновенные платежи фиатными и криптовалютами;
  • отсутствие посредников и т.д.

8 сентября Crystal Clear запустил ICO, которое продлится до 8 октября. Купить токены CCT можно за криптовалюту Ethereum из расчета 1 токен = 0,01 ETH. Эти токены могут использоваться для оплаты услуг, представленных в системе. Действует также бонусная система вознаграждения активности участников платформы. Если оплачивать токенами услуги на платформе, можно получить дополнительную скидку.

Для учасников ICO на этой неделе действует бонус 20%. Всего будет выпущено 10 млн токенов.

Рубрики: НовостиТехнологии
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