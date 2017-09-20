Сфера услуг на блокчейне: представлен проект Crystal Clear Services

С помощью новой платформы даже новичок в IT-сфере и современных технологиях сможет заказать услугу, создать аукцион, оплатить и оставить отзыв

Глобальный социальный проект Crystal Clear (CCT) намерен улучшить обслуживание и обеспечить прозрачность современного рынка офлайн-услуг. Платформа CCT устраняет необходимость в посредниках и предлагает маркетплейс, на котором информация о всех выполненных услугах хранится на публично доступном блокчейне и не подлежит редактированию.

Таким образом, ни заказчик, ни исполнитель не смогут манипулировать отзывами, cтоимостью услуг и историей сделок.

Интерфейс платформы интуитивно понятен. Все услуги доступны также через мобильное приложение.

Разработчики платформы среди главных ее преимуществ выделяют:

децентрализованность;

прозрачность ценообразования;

объективность системы отзывов и оценок;

открытую историю сделок;

интегрированную систему аукционов;

мгновенные платежи фиатными и криптовалютами;

отсутствие посредников и т.д.

8 сентября Crystal Clear запустил ICO, которое продлится до 8 октября. Купить токены CCT можно за криптовалюту Ethereum из расчета 1 токен = 0,01 ETH. Эти токены могут использоваться для оплаты услуг, представленных в системе. Действует также бонусная система вознаграждения активности участников платформы. Если оплачивать токенами услуги на платформе, можно получить дополнительную скидку.

Для учасников ICO на этой неделе действует бонус 20%. Всего будет выпущено 10 млн токенов.