Shopify начал продажи своих mPOS-терминалов (фото)

В устройстве использованы передовые технологии шифрования данных

Канадская компания, которая занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для интернет-магазинов и традиционных торговых точек, запустила в продажу еще один картридер — Chip & Swipe Reader. Устройство легко подключается к смартфону по Bluetooth и позволяет принимать к оплате карты Visa, Mastercard, Amex и Discover.

Картридер работает с двумя видами карт — магнитными и чипованными. Одного заряда хватает на обработку 700 и 400 платежей по каждому типу карт соответственно.

Впервые Shopify представила картридер весной 2017 года. С сегодняшнего дня он официально поступает в продажу для всех торговцев. Чтобы начать принимать платежи с помощью этого гаджета, продавцу понадобится устройство на iOS, начиная с iPhone 5, или смартфон на Android, версии 4.4 и новее.

Устройство пока доступно только в США. Бесплатно получить гаджет смогут магазины, которые уже работают с Shopify. Для остальных стоимость терминала составит 29 долларов. Комиссия за обработку одной транзакции составит 2,4%.

Похожие устройства выпускают конкуренты Shopify — Square, PayPal и Intuit.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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