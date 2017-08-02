Siri заплатит по счетам клиентов канадского банка

Подтверждать платежи нужно будет отпечатком пальца

Royal Bank of Canada (RBC) обновил свое мобильное приложение, добавив интеграцию с голосовым помощником Siri. Теперь пользователи iPhone и iPad смогут оплачивать свои счета голосом.

Отправка такого платежа происходит всего в несколько шагов. Пользователь дает голосовую команду, Siri находит получателя платежа и приложение автоматически снимает средства со счета клиента в RBC. Чтобы завершить транзакцию, нужно подтверждение через TouchID.

Также в приложении появилась опция отправки средств своим контактам в iMessage. Аутентификация платежа также происходит с помощью TouchID.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы разбирались, какой виртуальный помощник самый умный — Siri, Google Assistant или Alexa. Специалисты Stone Temple задали виртуальным помощникам 5 тыс вопросов, которые потенциально могут поступить от пользователей, и вели детальный учет всех ответов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Статус посылки, отправленной «Новой почтой», можно будет узнать у Siri