Спамеры спекулируют блокчейном и криптовалютами для обмана пользователей

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сразу несколько новых спамерских и фишинговых схем, эксплуатирующих популярность блокчейна и криптовалют

Согласно отчету «Спам и фишинг в третьем квартале 2017 года» от Лаборатории Касперского, блокчейн и криптовалюты стали одними из самых популярных тем мошеннических писем за прошедшие три месяца.

За отчетный период спамеры и фишеры использовали самые разные уловки, чтобы обмануть пользователей и получить их деньги. Широкое распространение получили схемы, эксплуатирующие интерес людей к быстрому обогащению. Адресатам приходило письмо с приглашением установить специальное ПО для торговли на криптовалютном рынке. Однако по ссылке они попадали на партнерские сайты брокерских контор, предлагающих заработать на торговле бинарными опционами. Для этого пользователь должен внести на счет некоторую сумму — разумеется, нет никаких гарантий, что она вернется к вкладчику. Кроме того, часто злоумышленники просто исчезают после получения денег, оставляя жертву ни с чем.

Более простая, но все же эффективная схема — когда пользователя прямо в письме просят перевести биткоины на определенный кошелек, обещая через пять дней вернуть вложенное с процентами. Такой вид мошенничества рассчитан на самых доверчивых получателей, однако и в этих случаях есть жертвы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники воруют аккаунты популярной криптовалютной биржи. Эксперты ESET обнаружили новую мошенническую кампанию в Google Play.

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По материалам plusworld.ru