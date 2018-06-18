Большинство украинцев знают о криптовалюте

Компания Kantar TNS провела исследование среди жителей Украины, чтобы определить их отношение к криптовалютам. В результате опроса выяснилось, что украинские интернет-пользователи знают о цифровой валюте, а некоторые из них даже занимаются инвестированием в виртуальные деньги.

Исследование проводилось в виде социологического онлайн-опроса по всей Украине, кроме зоны АТО и АРК. В нем приняло участие 1000 респондентов в возрасте 18-55 лет.

Согласно данным исследования стало известно, что 72% респондентов знают, что такое криптовалюта, 23% — слышали только название, а 5% — впервые слышат об этом. Самыми осведомленными среди опрошенных оказались мужчины — 81% и молодежь — 79%.

Самой узнаваемой криптовалютой является Bitcoin, о которой знают 98% жителей Украины. После биткоина следуют Litecoin (29%), Bitcoin Cash (27%), Dash (14%) и NEM/XEM (6%).

Признались в том, что владеют криптовалютами только 13% опрошенных украинцев. 87% респондентов не имеют цифровых валют, потому что не доверяют виртуальным деньгам, не понимают принципов работы и т.д. Среди владельцев криптовалют больше всего предпочитают Bitcoin — 88%, далее 25% — Bitcoin Cash, 18% — Litecoin и по 7% Dash и Ethereum.

Тем не менее, украинцы позитивно настроены в отношении вопроса про свободный оборот электронных денег. Больше всего респондентов (41%) высказались за поддержание их свободного оборота на государственном уровне. 37% не ответили на вопрос и лишь 19% высказались за запрет свободного оборота.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что украинцы готовы совершать крупные покупки. Так, в мае 2018 года потребительские настроения украинцев несколько улучшились: индекс составил 62,9, что на 1,5 п больше, чем в апреле.

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По материалам itc.ua.