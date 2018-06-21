Стало известно, какие товары чаще всего воруют на кассах самообслуживания

В одной из стран провели необычный опрос среди пользователей касс самообслуживания

С тех пор, как в супермаркетах более десяти лет назад начали появляться кассы самообслуживания, кражи остаются одной из серьезных проблем для ритейлеров. Новое исследование, проведенное австралийской компанией Canstar Blue, показало, что основными группами товаров, которые покупатели воруют на кассах самообслуживания, являются свежие фрукты и овощи, упакованные продукты, детские товары и свежее мясо.

Полученные данные показали, что 7% респондентов сознательно воровали продукты при использовании касс самообслуживания, в то время как 9% признались, что они обманывали кассовую систему и платили меньше, выбирая на экране терминала аналогичный более дешевый товар. 5% опрошенных австралийцев были пойманы на попытке такого обмана кассы самообслуживания.

В большинстве случаев люди, пойманные на попытках совершения кражи, пытались обвинить кассовое оборудование и утверждали, что это была ошибка.

В опросе приняли участие более 2200 человек, которые помогли определить и наиболее распространенные группы товаров, которые чаще всего воруются в супермаркетах через кассы самообслуживания. Результаты показали, что на свежие фрукты и овощи приходится 25% всех украденных товаров. Далее следуют упакованные продукты (16%), а также закуски и напитки (12%). Детские товары тоже были отмечены среди популярных товаров для краж (12%), а также свежее мясо, на которое приходилось 10% случаев воровства.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Европе запустят новую систему самообслуживания в супермаркетах. Клиенту нужен будет только смартфон, приложение и карта лояльности.

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По материалам kiosksoft.ru