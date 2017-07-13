Стало известно, когда в автобусах и метро Киева заработает электронный билет

Внедрение электронного билета будет проходить в два этапа

В ближайшее время будет объявлен тендер на закупку оборудования для внедрения электронного билета в Киеве. Об этом стало известно вчера, 12 июля, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА), система единого электронного билета разрабатывается на базе коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс». Поэтому внедрение единого электронного билета будет проходить в два этапа.

Первый этап — тендер на получение программного продукта для работы этой системы.

Второй этап — объединение электронного билета наземного и подземного транспорта

В КГГА отметили, что часть общественного транспорта — метро — уже перешла на электронный билет. Поэтому после завершения работ в наземном транспорте, нужно интегрировать обе системы. Для этого придется модернизировать техническую базу метрополитена и подключить ее к новой системе.

Планируется, что в столице соответствующая система полноценно заработает со второго квартала 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в Киевпасстрансе сообщили, что электронные билеты в транспорте Киева запустят уже концу года. А первыми опробовать новый формат оплаты проезда смогут пассажиры скоростных трамваев и электричек.

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