Стало известно, во сколько обойдется внедрение в Киеве электронного билета

Поставка первых комплектов необходимого оборудования ожидается к концу этого года

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» объявило тендер в системе публичных закупок ProZorro на покупку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте. Общая сумма тендера составляет 460 млн грн, за которые организация хочет получить 1500 комплектов систем и 300 приборов инспекции.

«Киевпастранс» планирует закупить технические средства автоматизированной системы оплаты проезда с установленным программным обеспечением. При этом технические средства должны обеспечить двухуровневую иерархическую архитектуру, верхний уровень которой представляет собой программно-технический комплекс сбора, хранения, обработки и передачи данных, а нижний уровень — программно-технический комплекс сбора и краткосрочного хранения данных.

Данный уровень включает бортовые компьютеры с терминалом водителя, имеющие связь с сервером через GPRS/3G/4G, Wi-Fi и программное обеспечение, а также валидаторы проездных документов. Предусмотрены и отдельные приборы инспекции, являющие собой портативный мобильный терминал для контроля оплаты проезда и проверки проездных документов.

По условиям тендера, валидаторы должны обеспечивать как бесконтактное считывание по технологиям NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов. Всего предусмотрено 5 типов комплектов с различным количеством валидаторов в зависимости от размеров и количества дверей подвижного состава.

Поставка первых 500 комплектов и 300 приборов инспекции ожидается уже до конца текущего года — 20 декабря 2017 года. Остальные 1000 комплектов должны быть поставлены до 20 марта 2018 года. Конечный срок подачи тендерных предложений установлен 18 сентября, а торги пройдут 24 октября. Полностью условия тендера можно прочитать на сайте ProZorro.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в киевском метро начали продавать билеты с QR-кодом. Пока только на одной станции.

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По материалам itc.ua