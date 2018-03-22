Стартовало ICO венесуэльской криптовалюты

Уже были поданы заявки на покупку криптовалюты из множества стран

Вчера, 21 марта, стартовало первичное предложение (ICO) венесуэльской криптовалюты Petro. Об этом сообщается на официальной странице этой криптовалюты в Twitter.

The ICO started! With a completely renewed web page, I welcome you to my Initial Public Offering. I’m waiting for you at https://t.co/M1EIQk8sD2 pic.twitter.com/3fD9LVMsNQ — Petro Official Account (@cryptopetroen) 21 марта 2018 г.

На ICO будет размещено 100 млн Petro, из которых 82,4 млн были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Планируется, что 44% из этих 82,4 млн Petro будут доступны для частной предпродажи и первичного публичного предложения, 38,4% — могут купить частные лица, а 17,6% оставят для управления криптовалютами Венесуэлы.

Заявки на покупку криптовалюты были поданы из 127 стран, в том числе Афганистана, Аргентины, Бразилии, Боливии, России, США, Франции, Японии и Китая, на сумму $5 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что фальшивое ICO оставило инвесторов без средств. Мошенники смогли украсть более $2 млн в криптовалюте после запуска поддельного ICO.

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По материалам banki.ru