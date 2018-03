Стартовало ICO венесуэльской криптовалюты

Уже были поданы заявки на покупку криптовалюты из множества стран

Вчера, 21 марта, стартовало первичное предложение (ICO) венесуэльской криптовалюты Petro. Об этом сообщается на официальной странице этой криптовалюты в Twitter.

The ICO started!

With a completely renewed web page, I welcome you to my Initial Public Offering.

I’m waiting for you at https://t.co/M1EIQk8sD2 pic.twitter.com/3fD9LVMsNQ

— Petro Official Account (@cryptopetroen) 21 марта 2018 г.