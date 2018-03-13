Мошенники смогли украсть более $2 млн в криптовалюте после запуска поддельного ICO

Мошенники провели фейковое ICO и заполучили миллионы долларов инвесторов. Согласно CNBC, чтобы провести сбор средств, они использовали поддельный профиль на LinkedIn и краденые фотографии с чьей-то страницы в Instagram. Таким образом им удалось привлечь к проекту Giza более 1000 инвесторов.

Стартап должен был разработать устройство для безопасного хранения криптовалют. ICO было запущено в январе и оставалось открытым в течение нескольких недель. Инвесторы называют разные суммы капиталовложений ($5 тыс — $10 тыс). В итоге проект заработал более 2,1 тыс монет ethereum, которые оценивались на тот момент (февраль 2018) примерно в $2,4 млн.

Инвесторы, которые стали жертвами мошенничества, думали, что вкладывают в настоящий проект, пока не начали появляться тревожные сигналы. Например, у компании начались проблемы с единственным подрядчиком. А основатели стартапа и вовсе не выходили на связь. Инвесторы не смогли вернуть потерянные средства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на крупном криптовалютном рынке введут регулирование ICO. Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) планирует пересмотреть соответствующие законы и нормативные акты в целях регулирования проведения первоначальных предложений монет (ICO).

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