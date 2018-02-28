На крупном криптовалютном рынке введут регулирование ICO

Агентство по финансовым услугам Японии создаст регулятивную среду для проведения ICO

Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) планирует пересмотреть соответствующие законы и нормативные акты в целях регулирования проведения первоначальных предложений монет (ICO).

Финрегулятор обратился к данному вопросу на фоне растущей популярности продажи токенов и отсутствия четких правил, регулирующих проведение ICO.

По данным Sankei Shimbun, FSA уже приступило к мониторингу «подозрительных» ICO, нацеленных на японских инвесторов.

из отчета



Также отмечается, что существующий закон о платежных системах, который вступил в силу в апреле прошлого года и легализовал биткоин в качестве платежного метода, не может считаться достаточным для определения легального статуса проводимых ICO.

Ранее в этом месяце FSA приостановило деятельность фирмы Blockchain Laboratory из Макао, выдав ей несколько предупреждений в связи с оказанием нелицензированных услуг.

Напомним, за первые два месяца 2018 года вышедшие на ICO проекты собрали уже более $1,1 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Китай усилит надзор за криптовалютами и ICO. Контроль за криптовалютами в стране возьмет на себя саморегулируемая организация.

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По материалам forklog.com