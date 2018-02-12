Китай усилит надзор за криптовалютами и ICO

Контроль за криптовалютами в стране возьмет на себя саморегулируемая организация

Китайская национальная ассоциация по финансовой деятельности в интернете (NIFA) намерена усилить надзор за криптовалютами и ICO в этом году после успешной практики регулирования этой сферы в 2017 году.

NIFA



NIFA является саморегулируемой организацией, а не правительственным регулятором. Тем не менее, ее создание в 2015 году утвердил китайский центробанк и одобрил госсовет страны. Организация осуществляет надзор за проектами, работающими с новыми видами платежей в интернете, в том числе с криптовалютами.

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Ранее в ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют. Представитель ЕЦБ объяснил, почему криптовалюты могут стать проблемой для центробанков.

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По материалам coindesk.com