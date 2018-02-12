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Китай усилит надзор за криптовалютами и ICO

12.02.2018 17:10

Контроль за криптовалютами в стране возьмет на себя саморегулируемая организация

Китай усилит надзор за криптовалютами и ICO. Фото: cryptbuzz.com

Китайская национальная ассоциация по финансовой деятельности в интернете (NIFA) намерена усилить надзор за криптовалютами и ICO в этом году после успешной практики регулирования этой сферы в 2017 году.

Специализированные проекты по мониторингу в 2017 включали выдачу предупреждений в отношении виртуальных валют, ICO, а также «замаскированных» ICO. 2018 станет ключевым годом для ассоциации, стремящейся нормализовать и стандартизировать существующие меры, применяемые в рамках этих проектов
NIFA

NIFA является саморегулируемой организацией, а не правительственным регулятором. Тем не менее, ее создание в 2015 году утвердил китайский центробанк и одобрил госсовет страны. Организация осуществляет надзор за проектами, работающими с новыми видами платежей в интернете, в том числе с криптовалютами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют. Представитель ЕЦБ объяснил, почему криптовалюты могут стать проблемой для центробанков.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BitcoinICOЗаконодательствоКриптовалютыНовости
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