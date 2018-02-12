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Международное регулирование криптовалют неизбежно — МВФ

12.02.2018 13:23

При этом регуляторы должны концентрироваться не на юридических лицах, а на отдельных операциях

Международное регулирование криптовалют неизбежно — МВФ. Фото: rogermontgomery.com

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала неизбежным международное регулирование операций с криптовалютами.

Она добавила, что МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма.

Регулирующие органы должны сосредоточиться скорее не на юридических лицах, а на отдельных операциях, кто и как их проводит, есть ли у них на это лицензия
Кристин Лагард
директор-распорядитель МВФ

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что с европейской криптобиржи пропало $170 млн. В своем сообщении об инциденте криптобиржа не использует слово «взлом».

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По материалам finclub.net

Рубрики: BitcoinЗаконодательствоКриптовалютыНовости
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