Международное регулирование криптовалют неизбежно — МВФ

При этом регуляторы должны концентрироваться не на юридических лицах, а на отдельных операциях
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала неизбежным международное регулирование операций с криптовалютами.
Она добавила, что МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что с европейской криптобиржи пропало $170 млн. В своем сообщении об инциденте криптобиржа не использует слово «взлом».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бороться с вредоносным ПО для майнинга криптовалют — советы экспертов
По материалам finclub.net