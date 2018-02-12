В ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют

Представитель ЕЦБ объяснил, почему криптовалюты могут стать проблемой для центробанков
Европейский центральный банк, который ранее игнорировал криптовалюты как спекулятивный и малопривлекательный для широкой публики класс активов, все больше опасается размывания границ между виртуальным миром и реальным миром наличных и денежно-кредитной политики.
Наблюдения Мерша были озвучены через несколько дней после того, как новый глава Банка международных расчетов (БМР) выступил с язвительной критикой криптовалюты, назвав биткойн помесью «схемы Понци и экологической катастрофы», и призвал центральные банки принять меры для предотвращения распространения «валюты-паразита».
Учитывая неконтролируемый характер криптовалютных рынков, Мерш считает, что необходимо дать согласованный ответ на глобальном уровне, при том, что эта тема, как ожидается, будет иметь важное значение на предстоящей встрече G20 в Аргентине.
По мнению представителя ЕЦБ, риск быстрого распространения пагубного влияния и «заражения» существующей финансовой системы в результате разрыва криптовалютного пузыря вызывает серьезную озабоченность.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ будет участвовать в разработке нового законопроекта о криптовалютах. Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа.
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По материалам plusworld.ru