В ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют

Представитель ЕЦБ объяснил, почему криптовалюты могут стать проблемой для центробанков

Европейский центральный банк, который ранее игнорировал криптовалюты как спекулятивный и малопривлекательный для широкой публики класс активов, все больше опасается размывания границ между виртуальным миром и реальным миром наличных и денежно-кредитной политики.

Наблюдения Мерша были озвучены через несколько дней после того, как новый глава Банка международных расчетов (БМР) выступил с язвительной критикой криптовалюты, назвав биткойн помесью «схемы Понци и экологической катастрофы», и призвал центральные банки принять меры для предотвращения распространения «валюты-паразита».

Ив Мерш

член совета управляющих ЕЦБ

Учитывая неконтролируемый характер криптовалютных рынков, Мерш считает, что необходимо дать согласованный ответ на глобальном уровне, при том, что эта тема, как ожидается, будет иметь важное значение на предстоящей встрече G20 в Аргентине.

По мнению представителя ЕЦБ, риск быстрого распространения пагубного влияния и «заражения» существующей финансовой системы в результате разрыва криптовалютного пузыря вызывает серьезную озабоченность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ будет участвовать в разработке нового законопроекта о криптовалютах. Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа.

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По материалам plusworld.ru