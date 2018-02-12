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В ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют

12.02.2018 15:25

Представитель ЕЦБ объяснил, почему криптовалюты могут стать проблемой для центробанков

В ЕС рассказали, почему центробанки боятся криптовалют. Фото: realdeals.eu.com

Европейский центральный банк, который ранее игнорировал криптовалюты как спекулятивный и малопривлекательный для широкой публики класс активов, все больше опасается размывания границ между виртуальным миром и реальным миром наличных и денежно-кредитной политики.

Наблюдения Мерша были озвучены через несколько дней после того, как новый глава Банка международных расчетов (БМР) выступил с язвительной критикой криптовалюты, назвав биткойн помесью «схемы Понци и экологической катастрофы», и призвал центральные банки принять меры для предотвращения распространения «валюты-паразита».

Глава БМР обычно также отражает мнения, которые звучат на совещаниях центральных банков. Вы не удивитесь, узнав, что мы в ЕЦБ полностью разделяем его взгляды, испытываем аналогичную озабоченность и работаем над теми же проблемами
Ив Мерш
член совета управляющих ЕЦБ

Учитывая неконтролируемый характер криптовалютных рынков, Мерш считает, что необходимо дать согласованный ответ на глобальном уровне, при том, что эта тема, как ожидается, будет иметь важное значение на предстоящей встрече G20 в Аргентине.

По мнению представителя ЕЦБ, риск быстрого распространения пагубного влияния и «заражения» существующей финансовой системы в результате разрыва криптовалютного пузыря вызывает серьезную озабоченность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ будет участвовать в разработке нового законопроекта о криптовалютах. Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа.

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По материалам plusworld.ru

Рубрики: BitcoinEuropean Central BankБанкиЕвросоюзКриптовалютыНовости
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