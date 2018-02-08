НБУ будет участвовать в разработке нового законопроекта о криптовалютах

Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа

Нацбанк хочет разработать новый законопроект о криптовалюте. Об этом заявил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари на конференции «Криптовалюты. Новые вызовы для финансовых институтов».

Эмал Бахтари

руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

Он пояснил, что у НБУ уже есть определенное видение.

Эмал Бахтари

руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

К тому же, закон должен позволить ответить на будущие «цифровые» вызовы.

Эмал Бахтари

руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

Эмал Бахтари напомнил, что криптовалюта — это точно не валюта и не валютная ценность.

Эмал Бахтари

руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа, в которую войдут как госрегуляторы, так и участники рынка, которые знакомы с новыми технологиями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина вошла в ТОП стран по выгодности майнинга. Украина является одной из стран, где выгоднее всего заниматься майнингом криптовалют.

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По материалам finclub.net