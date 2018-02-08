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НБУ будет участвовать в разработке нового законопроекта о криптовалютах

08.02.2018 21:02

Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа

НБУ будет участвовать в разработке нового законопроекта о криптовалютах. Фото: news.northeastern.edu

Нацбанк хочет разработать новый законопроект о криптовалюте. Об этом заявил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари на конференции «Криптовалюты. Новые вызовы для финансовых институтов».

Мы не согласовали те четыре законопроекта, которые были поданы в Верховную Раду. Там очень много нюансов, с которыми мы не согласны. И они дают нелогичные преференции
Эмал Бахтари
руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

Он пояснил, что у НБУ уже есть определенное видение.

Этот закон должен отражать позицию государства. Он должен, во-первых, дать определение всем этим малоизвестным явлениям - криптовалюты, ICO и технологии блокчейн, а, во-вторых, определить, кто является регулятором этого рынка и какие есть механизмы и схемы работы криптовалют
Эмал Бахтари
руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

К тому же, закон должен позволить ответить на будущие «цифровые» вызовы.

Но можно сделать законопроект еще шире: урегулировать вопрос с виртуальными валютами в целом, ведь криптовалюты – это лишь один из видов вертуальных валют. Нужно оставить как можно меньше законодательных белых пятен, для того чтобы не было спекуляций
Эмал Бахтари
руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

Эмал Бахтари напомнил, что криптовалюта — это точно не валюта и не валютная ценность.

У нас есть одна национальная валюта - гривна. Криптовалюта – это будет инструмент или актив
Эмал Бахтари
руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ

Для разработки нового законопроекта будет создана рабочая группа, в которую войдут как госрегуляторы, так и участники рынка, которые знакомы с новыми технологиями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина вошла в ТОП стран по выгодности майнинга. Украина является одной из стран, где выгоднее всего заниматься майнингом криптовалют.

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По материалам finclub.net

Рубрики: BitcoinЗаконодательствоКриптовалютыНБУНовостиУкраина
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