Украина вошла в ТОП стран по выгодности майнинга

Украина является одной из стран, где выгоднее всего заниматься майнингом криптовалют

Американское издание International Business Times проанализировало данные из 115 государств мира и составило рейтинг стран по выгодности майнинга криптовалют. Учитывая разницу в цене на электроэнергию, себестоимость майнинга в разных странах мира колеблется от нескольких сотен до десятков тысяч долларов.

Согласно представленному списку, самой выгодной для майнинга страной стала Венесуэла, где добыча одного биткоина обходится в $531. На втором месте — Тринидад и Тобаго ($1190), на третьем — Узбекистан ($1788).

Украина расположилась на четвертом месте. В нашей стране майнинг одного биткоина стоит $1852.

Самой дорогой страной для майнинга оказалась Южная Корея, где добыча одного биткоина стоит $26170. В Китае затраты на добычу самой популярной монеты составляют $3172. США заняли лишь 41 место. На добычу биткоина там придется потратить $4758. Ненамного меньший показатель у РФ – $4675.

В целом, при нынешней стоимости биткоина около $11 тыс, в 91 стране мира майнить достаточно выгодно.

Цены на электроэнергию были взяты из данных, предоставленных правительством, коммунальными компаниями и организациями, такими как Международное энергетическое агентство. Для составления рейтинга использовалась средняя цена электроэнергии для населения, а также усредненное потребление наиболее популярными майнинговыми устройствами — AntMiner S7, S9 и Avalon 6.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина входит в ТОП стран по внедрению блокчейна. Украина является одним из мировых лидеров по внедрению Blockchain-технологии.

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По материалам biz.nv.ua