Криптовалюты и майнинг в Украине предлагают регулировать по отдельности

На Украину сейчас приходится всего 3% мирового майнинга

Верховной Раде следует разрабатывать правовое регулирование майнинга и криптовалют по отдельности. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

Несмотря на достаточно спорное утверждение о том, какую долю на рынке мирового майнинга занимала Украина в недалеком прошлом, Александр Данченко справедливо отметил, что из-за давления со стороны властей представители индустрии покидают страну в поисках более комфортных для работы юрисдикций.

По его словам, украинские майнеры массово эмигрируют из Украины из-за давления правоохранительных органов.

Комментируя слова Данченко, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив предположил, что этот вопрос возможно решить в рамках разработки законопроекта о регулировании криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том что, киберполиция выступает за легализацию криптовалют в Украине. При этом в ведомстве считают, что если регулирование не будет разработано в ближайшее время, криптовалюты стоит запретить.

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По материалам forklog.com