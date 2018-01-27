Биржи криптовалют: список площадок, принимающих гривну

Всего за гривну можно купить свыше десятка разных криптовалют

С национальной валютой работает множество различных криптообменников, но, как правило, они предлагают совершенно невыгодные для клиента условия.

При этом лишь три биржи предоставляют возможность продать и купить криптовалюту за гривну. Среди них — украинские криптобиржи KUNA и BTC TRADE UA, а также международная EXMO.

Редакция PaySpace Magazine подготовила краткий обзор условий торгов на каждой из этих площадок.

Первая украинская криптобиржа KUNA была запущена в 2016 году после удачного ICO. К слову, токенсейл этой биржи криптовалют стал первым в СНГ, а сама биржа создавалась на базе KUNA Bitcoin Agency, основанного Михаилом Чобаняном.

Кстати, именно API биржи KUNA используется в работе украинских криптоматов. Так, криптомат выкупает встречный ордер на продажу по лучшей цене в стакане биржи и отправляет биткоины на указанный покупателем кошелек. Это позволяет купить биткоины за наличные.

Для начала торгов на KUNA, как и на остальных биржах, нужно зарегистрироваться и завести определенную сумму денег на свой баланс одним из доступных способов. Процесс регистрации несложный и не займет много времени, как и процедура привязки банковской карты. После этого можно начинать торги.

Площадка активно развивается и добавляет все больше торговых пар. На момент публикации их было 13. В частности, за гривну на бирже можно купить и продать Bitcoin, Ethereum, Waves и Golos Gold, а с недавних пор и Bitcoin Cash. Согласно сообщению на официальной странице KUNA в Facebook, в ближайшее время будут открыты торги Ripple и Stellar.

Ознакомиться с лимитами биржи можно на странице поддержки.

Комиссии криптобиржи KUNA

Ввод гривны 1% + 5 грн+ комиссия вашего банка Вывод гривны 1% + комиссия вашего банка Комиссия за сделку 0,25%

Еще одна украинская криптобиржа — BTC TRADE UA – основана в 2014 году в Днепре программистом Богданом Чайкой. Идея создания проекта пришла к нему спонтанно и основывалась на имеющемся опыте. На тот момент Богдан занимался развитием сервиса «Приват24».

Перед запуском проекта он изучил множество статей и профильных курсов, что и помогло без особых проблем запустить биржу.

На данный момент она предлагает достаточно широкий выбор криптовалют, которые можно купить за гривну. Всего на бирже сейчас доступно 17 торговых пар.

За украинскую валюту на этой площадке можно купить и продать аж 12 криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin, Dogecoin, Dash, SIBCoin, Karbo, Zcash, Bitcoin Cash, Novacoin, iTicoin.

Здесь, как и на KUNA, самой популярной парой является BTC/UAH.

На этой бирже действуют лимиты в соответствии с требованиями финмониторинга для физических лиц.

Комиссии криптобиржи BTC TRADE UA

Ввод гривны банковский перевод — 5 грн + комиссия вашего банка 2,75% картой/наличными через LiqPay 2% картой через Privat24 Вывод гривны банковский перевод — зависит от условий вашего банка 1% на карты ПриватБанка 1,3% (min 5 грн) на карты украинских банков 1,3% + 10 грн на карты зарубежных банков Комиссия за сделку 0,1%

Как сообщается на сайте международной компании EXMO, над площадкой работают программисты из Испании, России, Индии и Таиланда, а также финконсультанты из Великобритании, США, Литвы и Сингапура.

Сайт криптобиржи переведен на 11 языков, включая украинский и русский. На площадке торгует около 84 тыс активных трейдеров в сутки.

В декабре EXMO была признана лучшей криптовалютной платформой года на BTC Awards 2017 CIS, а в конце февраля 2018 года биржа проведет свое ICO.

За гривны на этой популярной площадке можно купить или продать только Bitcoin и Ethereum, однако биржа принимает ряд других фиатных валют. Соответственно, и объем торгов на ней самый большой среди всех трех площадок. Так, согласно Coinmarketcap по состоянию на 26 января 2018 он составил 7 104 BTC ($74 706 721), тогда как на KUNA — 36,92 BTC ($388 238), а на BTC TRADE UA — всего 6,26 BTC ($65 844).

С лимитами этой биржи криптовалют можно ознакомиться здесь.

Комиссии криптобиржи EXMO

Ввод гривны 2% через AdvCash 4% Visa/MasterCard Вывод гривны 1,5% AdvCash/Visa/MasterCard Комиссия за сделку 0,2%

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