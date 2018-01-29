Киберполиция выступает за легализацию криптовалют в Украине

В киберполиции считают, что если регулирование не будет разработано в ближайшее время, криптовалюты стоит запретить

Специалисты из киберполиции считают, что по всем признакам криптовалюты можно отнести к электронным средствам — единицам стоимости, которые хранятся на электронном устройстве и принимаются как средство платежа. В то же время, контроль за транзакциями обеспечивается криптографической защитой.

Поэтому, согласно сообщению на сайте Департамента киберполиции, несмотря на то, что «по своей сущности существование и обращение криптовалют базируется на основах финансовой пирамиды», киберполиция поддерживает идею легализации криптовалют в Украине, а также процесса их майнинга и использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

По его словам, поскольку обращение криптовалют и их статус в Украине не определен, злоумышленники активно используют их для анонимизации своих преступных действий. В то же время, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютами, не имея при этом полноценной защиты от правоохранительных органов.

Сергей Демедюк также добавил, что все операции с криптовалютами в Украине должны сопровождаться обязательной идентификацией владельца криптокошелька, так как основной проблемой правоохранительных органов в мире является именно подтверждение права владельца кошелька на его собственность, а значит и определения его потерпевшим.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как регулируют биткоин в разных странах мира. Все больше регуляторов по всему миру ограничивают или накладывают запреты на операции с криптовалютами.

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