Telegram обещает вернуть деньги инвесторам в случае неудачи ICO

При этом компания признает, что у нее может оказаться недостаточно средств

Telegram готов компенсировать инвесторам вложения в ICO, если компании не удастся запустить свою криптовалюту до октября 2019 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на документы мессенджера, которые оказались в распоряжении издания.

При этом в одном из документов отмечается, что компания не гарантирует, что у нее будет достаточно денег для возврата инвесторам.

В ходе первого раунда ICO для частных инвесторов Telegram привлек $850 млн. Теперь, как утверждает Business Insider, компания собирается в два этапа привлечь еще $1,7 млрд в ходе ICO, которое начнется в конце февраля.

Telegram собирается потратить привлеченные средства на разработку собственной блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Инвесторы, участвующие в ICO, получат токены — Grams.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что состояние основателя Telegram превышает миллиард долларов. По оценкам Forbes, состояние Павла Дурова составляет не менее $1,7 млрд.

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По материалам rbc.ru