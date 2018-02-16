Состояние основателя Telegram превышает миллиард долларов — Forbes

По оценкам Forbes, состояние Павла Дурова составляет не менее $1,7 млрд

Состояние основателя соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова составляет $1,7 млрд. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на собственные предварительные оценки.

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В российский список Forbes Павел Дуров впервые вошел в апреле 2016 года. Тогда его состояние оценивалось в $600 млн, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей РФ.

Дуров запустил социальную сеть ВКонтакте в 2006 году и был ее генеральным директором, пока его не уволили в апреле 2014 года. Незадолго до этого он вышел из состава акционеров ВКонтакте, продав свою долю. После ухода Дуров уехал из России.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году. В январе стало известно, что Telegram готовится к ICO. Telegram планирует привлечь $850 млн в ходе ICO, причем СМИ сообщали, что книга заявок на предварительное ICO уже переполнена и руководство мессенджера вынуждено отказывать некоторым инвесторам. Telegram планирует направить деньги, полученные от ICO, на развитие новой платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории. Основатель Amazon Джефф Безос побил исторический рекорд Билла Гейтса по размеру состояния.

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По материалам biz.liga.net