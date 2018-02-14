Названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes

В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний

Журнал Forbes представил новый рейтинг 50 лучших финтех-компаний, сервисы которых, по мнению редакции, являются образом будущего сферы финансовых услуг.

Эксперты издания считают, что решения этих компаний кардинально меняют то, как мы инвестируем, берем займы и копим средства; как крупные банки контролируют риски; как хедж-фонды анализируют данные и делают ставки.

По данным Accenture, финтех-стартапы по всему миру в 2017 году смогли привлечь $27,4 млрд финансирования — на 18% больше, чем в 2016 году.

Примечательно, что в рейтинг вошли 9 блокчейн-компаний. Так, впервые в рейтинге Forbes участвует Нью-Йоркский стартап Chainalysis. Его решениями для отслеживания биткоин-транзакций пользуются Налоговое управление США, Федеральное бюро расследований и Европол.

Также в новом финтех-рейтинге появился стартап Symbiont, в который инвестировал глава Alibaba Group Джек Ма. Совет директоров компании возглавляет бывший топ-менеджер Morgan Stanley Кэтлин Лонг.

В рейтинг попали также The Bitfury Group, провайдер популярного биткоин-кошелька Blockchain.info, Coinbase, Xapo, ShapeShift, Ripple, Chain, Robinhood и Veem.

Полный список 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes представлен ниже.

Компания Расположение Категория Финансирование Acorns Ирвин, Калифорния Инвестирование, Личные финансы, Потребители $101 млн Addepar Маунтин-Вью, Калифорния Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит $215 млн Adyen Амстердам Потребители, Малый бизнес, Платежи $266 млн Affirm Сан-Франциско Потребители, Малый бизнес, Платежи, Кредитование $450 млн Ayasdi Менло Парк, Калифорния Анализ данных, Уолл-стрит $106 млн Betterment Нью-Йорк Инвестирование, Личные финансы, Потребители $275 млн Better Mortgage Нью-Йорк Потребители, Кредитование $65 млн The Bitfury Group Амстердам Уолл-стрит, Blockchain & Bitcoin $90 млн Blend Сан-Франциско Потребители, Уолл-стрит, Кредитование $160 млн Blockchain Лондон Blockchain & Bitcoin, Инвестирование, Потребители $70 млн Cadre Нью-Йорк Инвестирование, Потребители, Уолл-стрит $130 млн Chain Сан-Франциско Blockchain & Bitcoin, Уолл-стрит $43.7 млн Chainalysis Нью-Йорк Анализ данных, Уолл-стрит, Blockchain & Bitcoin $1.6 млн CircleUp Сан-Франциско Инвестирование, Малый бизнес, Потребители, Кредитование $53 млн Coinbase Сан-Франциско Blockchain & Bitcoin, Инвестирование, Потребители $217 млн CommonBond Нью-Йорк Потребители, Уолл-стрит , Кредитование $86.2 млн Credit Karma Сан-Франциско Личные финансы, Потребители, Анализ данных, Кредитование $368.5 млн Digital Reasoning Нашвилл Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит $76 млн Earnin Пало-Альто, Калифорния Личные финансы, Потребители $65 млн Ellevest Нью-Йорк Инвестирование, Личные финансы, Потребители $44.5 млн Enigma Нью-Йорк Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит $34.6 млн Feedzai Сан-Матео, Калифорния Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит, Платежи $82 млн Forter Нью-Йорк Потребители, Анализ данных, Малый бизнес, Платежи $50 млн Fundrise Вашингтон Инвестирование, Потребители $50 млн GreenSky Атланта Потребители, Уолл-стрит, Малый бизнес, Кредитование $560 млн Guideline Сан-Матео, Калифорния Инвестирование, Личные финансы, Потребители, Малый бизнес $24 млн Gusto Сан-Франциско Потребители, Малый бизнес, Платежи $176 млн iCapital Network Нью-Йорк Инвестирование, Потребители, Уолл-стрит, Анализ данных $55 млн IEX Нью-Йорк Инвестирование, Уолл-стрит, Анализ данных $100 млн Kabbage Атланта Анализ данных, Малый бизнес, Кредитование $500 млн Kensho Кембридж, Массачусетс Инвестирование, Уолл-стрит, Анализ данных $150 млн Lemonade Нью-Йорк Личные финансы, Потребители, Анализ данных $180 млн LendingHome Сан-Франциско Инвестирование, Потребители, Малый бизнес, Кредитование $166 млн Metromile Сан-Франциско Личные финансы, Потребители, Анализ данных $205.5 млн Plaid Сан-Франциско Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит $60 млн Qapital Нью-Йорк Инвестирование, Личные финансы, Потребители, Анализ данных $17.3 млн Quandl Торонто Инвестирование, Уолл-стрит, Потребители, Анализ данных $20 млн Remitly Сиэттл Потребители, Платежи $200 млн Ripple Сан-Франциско Уолл-стрит, Платежи, Blockchain & Bitcoin $93.6 млн Robinhood Пало-Альто, Калифорния Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin $176 млн Shapeshift Цуг, Швейцария Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin $12.2 млн Stripe Сан-Франциско Потребители, Уолл-стрит, Малый бизнес, Платежи $450 млн Symbiont Нью-Йорк Уолл-стрит, Инвестирование, Blockchain & Bitcoin $15.4 млн Symphony Пало-Альто, Калифорния Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит $234 млн Tala Санта-Моника, Калифорния Потребители, Анализ данных, Кредитование $44 млн TransferWise Лондон Потребители, Малый бизнес, Платежи $397 млн Trumid Нью-Йорк Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит $82 млн Upstart Сан-Карлос, Калифорния Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит, Кредитование $110 млн Veem Сан-Франциско Потребители, Малый бизнес, Платежи, Blockchain & Bitcoin $40 млн Xapo Пало-Альто, Калифорния Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin $41 млн

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украину зайдет международный сервис оценки кредитных рисков. Украинские сервисы онлайн-кредитования получат доступ еще к одному инструменту оценки кредитного риска.

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По материалам forbes.com