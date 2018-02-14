Названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes

В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний
Журнал Forbes представил новый рейтинг 50 лучших финтех-компаний, сервисы которых, по мнению редакции, являются образом будущего сферы финансовых услуг.
Эксперты издания считают, что решения этих компаний кардинально меняют то, как мы инвестируем, берем займы и копим средства; как крупные банки контролируют риски; как хедж-фонды анализируют данные и делают ставки.
По данным Accenture, финтех-стартапы по всему миру в 2017 году смогли привлечь $27,4 млрд финансирования — на 18% больше, чем в 2016 году.
Примечательно, что в рейтинг вошли 9 блокчейн-компаний. Так, впервые в рейтинге Forbes участвует Нью-Йоркский стартап Chainalysis. Его решениями для отслеживания биткоин-транзакций пользуются Налоговое управление США, Федеральное бюро расследований и Европол.
Также в новом финтех-рейтинге появился стартап Symbiont, в который инвестировал глава Alibaba Group Джек Ма. Совет директоров компании возглавляет бывший топ-менеджер Morgan Stanley Кэтлин Лонг.
В рейтинг попали также The Bitfury Group, провайдер популярного биткоин-кошелька Blockchain.info, Coinbase, Xapo, ShapeShift, Ripple, Chain, Robinhood и Veem.
Полный список 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes представлен ниже.
|Компания
|Расположение
|Категория
|Финансирование
|Acorns
|Ирвин, Калифорния
|Инвестирование, Личные финансы, Потребители
|$101 млн
|Addepar
|Маунтин-Вью, Калифорния
|Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит
|$215 млн
|Adyen
|Амстердам
|Потребители, Малый бизнес, Платежи
|$266 млн
|Affirm
|Сан-Франциско
|Потребители, Малый бизнес, Платежи, Кредитование
|$450 млн
|Ayasdi
|Менло Парк, Калифорния
|Анализ данных, Уолл-стрит
|$106 млн
|Betterment
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Личные финансы, Потребители
|$275 млн
|Better Mortgage
|Нью-Йорк
|Потребители, Кредитование
|$65 млн
|The Bitfury Group
|Амстердам
|Уолл-стрит, Blockchain & Bitcoin
|$90 млн
|Blend
|Сан-Франциско
|Потребители, Уолл-стрит, Кредитование
|$160 млн
|Blockchain
|Лондон
|Blockchain & Bitcoin, Инвестирование, Потребители
|$70 млн
|Cadre
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Потребители, Уолл-стрит
|$130 млн
|Chain
|Сан-Франциско
|Blockchain & Bitcoin, Уолл-стрит
|$43.7 млн
|Chainalysis
|Нью-Йорк
|Анализ данных, Уолл-стрит, Blockchain & Bitcoin
|$1.6 млн
|CircleUp
|Сан-Франциско
|Инвестирование, Малый бизнес, Потребители, Кредитование
|$53 млн
|Coinbase
|Сан-Франциско
|Blockchain & Bitcoin, Инвестирование, Потребители
|$217 млн
|CommonBond
|Нью-Йорк
|Потребители, Уолл-стрит , Кредитование
|$86.2 млн
|Credit Karma
|Сан-Франциско
|Личные финансы, Потребители, Анализ данных, Кредитование
|$368.5 млн
|Digital Reasoning
|
Нашвилл
|Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит
|$76 млн
|Earnin
|Пало-Альто, Калифорния
|Личные финансы, Потребители
|$65 млн
|Ellevest
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Личные финансы, Потребители
|$44.5 млн
|Enigma
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит
|$34.6 млн
|Feedzai
|
Сан-Матео, Калифорния
|Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит, Платежи
|$82 млн
|Forter
|Нью-Йорк
|Потребители, Анализ данных, Малый бизнес, Платежи
|$50 млн
|Fundrise
|Вашингтон
|Инвестирование, Потребители
|$50 млн
|GreenSky
|
Атланта
|Потребители, Уолл-стрит, Малый бизнес, Кредитование
|$560 млн
|Guideline
|
Сан-Матео, Калифорния
|Инвестирование, Личные финансы, Потребители, Малый бизнес
|$24 млн
|Gusto
|Сан-Франциско
|Потребители, Малый бизнес, Платежи
|$176 млн
|iCapital Network
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Потребители, Уолл-стрит, Анализ данных
|$55 млн
|IEX
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Уолл-стрит, Анализ данных
|$100 млн
|Kabbage
|
Атланта
|Анализ данных, Малый бизнес, Кредитование
|$500 млн
|Kensho
|Кембридж, Массачусетс
|Инвестирование, Уолл-стрит, Анализ данных
|$150 млн
|Lemonade
|Нью-Йорк
|Личные финансы, Потребители, Анализ данных
|$180 млн
|LendingHome
|Сан-Франциско
|Инвестирование, Потребители, Малый бизнес, Кредитование
|$166 млн
|Metromile
|Сан-Франциско
|Личные финансы, Потребители, Анализ данных
|$205.5 млн
|Plaid
|Сан-Франциско
|Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит
|$60 млн
|Qapital
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Личные финансы, Потребители, Анализ данных
|$17.3 млн
|Quandl
|
Торонто
|Инвестирование, Уолл-стрит, Потребители, Анализ данных
|$20 млн
|Remitly
|
Сиэттл
|Потребители, Платежи
|$200 млн
|Ripple
|Сан-Франциско
|Уолл-стрит, Платежи, Blockchain & Bitcoin
|$93.6 млн
|Robinhood
|Пало-Альто, Калифорния
|Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin
|$176 млн
|Shapeshift
|Цуг, Швейцария
|Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin
|$12.2 млн
|Stripe
|Сан-Франциско
|Потребители, Уолл-стрит, Малый бизнес, Платежи
|$450 млн
|Symbiont
|Нью-Йорк
|Уолл-стрит, Инвестирование, Blockchain & Bitcoin
|$15.4 млн
|Symphony
|Пало-Альто, Калифорния
|Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит
|$234 млн
|Tala
|Санта-Моника, Калифорния
|Потребители, Анализ данных, Кредитование
|$44 млн
|TransferWise
|Лондон
|Потребители, Малый бизнес, Платежи
|$397 млн
|Trumid
|Нью-Йорк
|Инвестирование, Анализ данных, Уолл-стрит
|$82 млн
|Upstart
|Сан-Карлос, Калифорния
|Потребители, Анализ данных, Уолл-стрит, Кредитование
|$110 млн
|Veem
|Сан-Франциско
|Потребители, Малый бизнес, Платежи, Blockchain & Bitcoin
|$40 млн
|Xapo
|Пало-Альто, Калифорния
|Инвестирование, Потребители, Blockchain & Bitcoin
|$41 млн
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Украину зайдет международный сервис оценки кредитных рисков. Украинские сервисы онлайн-кредитования получат доступ еще к одному инструменту оценки кредитного риска.
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По материалам forbes.com