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FinTech
11.03.2018
FinTech-дайджест: важные новости в подборке эксперта
04.03.2018
Как создать мобильный банк в Европе — видеоблог Дмитрия Дубилета
03.03.2018
Главные новости недели: FinTech-подборка Ивана Истомина
03.03.2018
Финтех-стартапы призывают совершить переворот в банковской индустрии
01.03.2018
Стартовал всеукраинский конкурс FinTech Challenge 2018
26.02.2018
Мобильный банк Revolut рассказал о достижениях за год
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
22.02.2018
Представлена первая карта FinTech-рынка в Украине
20.02.2018
Финтех против банков: ТОП-5 сценариев от международного финрегулятора
16.02.2018
Лучшие стартапы FinTech Master: итоги инкубационной программы
14.02.2018
Названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes
08.02.2018
В Украину зайдет международный сервис оценки кредитных рисков
01.02.2018
Один из украинских банков признал финтех-компании конкурентами
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
22.01.2018
Азиатский клон Snapchat привлек $50 млн на развитие распознавания лиц и AR
18.01.2018
Аппаратный кошелек Ledger собрал $75 млн инвестиций — это рекорд
18.01.2018
Криптовалюты восстанавливаются после «Черного вторника» — эксперты объясняют коррекцию
18.01.2018
Треть венчурных инвестиций в Африке направлено в FinTech
10.01.2018
Второй Премиум-Практикум Fintechstars пройдет 24 февраля
26.12.2017
Опрос: выбираем лучшие FinTech-конференции 2017 года
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