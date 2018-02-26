На рынке смартфонов останется несколько крупных производителей — Huawei

Рынок смартфонов ждут перемены: немногие выживут в жестких условиях конкуренции



Такое мнение высказал представитель компании Huawei после мероприятия по запуску новых продуктов, которое прошло в преддверии Mobile World Congress.

Ричард Юй,

исполнительный директор Huawei

Он добавил, что компании с долей рынка менее 10% просто теряют деньги.

Согласно обзорам рынка от IDC и Strategy Analytics, Huawei является третьим по величине производителем смартфонов в мире, идя по пятам за лидерами Samsung и Apple. Доля рынка этого производителя по итогам четвертого квартала 2017 составила 10,2%.

Также было отмечено, что мелкие китайские производители смартфонов консолидируются, а большинство из них исчезнет. Поскольку у них не будет достаточно ресурсов для инвестиций в исследования, разработки, маркетинг и брендинг на уровне, необходимом для конкуренции на глобальном рынке.

По его словам, в прошлом году объем продаж смартфонов Huawei вырос примерно на 30 % и в этом году будет расти еще быстрее. Huawei может стать вторым крупнейшим производителем смартфонов уже в следующем году, и рано или поздно выйти на первое место.

Более того, в Huawei планируют презентовать новый флагман P20 на мероприятии в Париже, которое будет проходить в следующем месяце. Свою инновационную технологию камеры сами производители Huawei называют смелой. Ричард Юй акцентировал внимание на том, что новый смартфон может составить конкуренцию таким флагманам индустрии, как Apple iPhone X и недавно презентованный Samsung Galaxy S9.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что в четвертом квартале 2017 люди потратили на смартфоны рекордное количество денег. За квартал люди потратили на iPhone $61 млрд. Таким образом, Apple получила втрое больше прибыли от смартфонов, чем Samsung, и в 7 раз больше, чем Huawei.