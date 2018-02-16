Люди потратили на смартфоны рекордное количество денег

Названы ТОП-3 компании, чьи смартфоны продавались лучше всего

Согласно новому исследованию от Strategy Analytics, в 4 квартале 2017 года по всему миру на смартфоны было потрачено рекордное количество денег — $120 млрд. При этом на Apple пришелся 51% глобальной выручки от продаж мобильных телефонов — больше, чем на всех остальных производителей смартфонов вместе взятых.

Сообщается, что за квартал люди потратили на iPhone $61 млрд. Таким образом, Apple получила втрое больше прибыли от смартфонов, чем Samsung, и в 7 раз больше, чем Huawei. Примечательно, что средняя цена iPhone составляет $800 — почти втрое выше средневзвешенной стоимости всех смартфонов.

Samsung в 4 квартале 2017 года увеличил прибыль от смартфонов на 16% до $19 млрд, оказавшись на втором месте после Apple. При этом средняя цена мобильного телефона Samsung составила $254.

На третьем месте оказался Huawei с прибылью в $8 млрд. Средняя отпускная цена гаджетов компании — $205.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Watch продаются лучше, чем любые другие часы. Компания Apple обошла по продажам всех производителей часов — даже швейцарских.

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