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Apple Watch продаются лучше, чем любые другие часы

13.02.2018 18:02

Компания Apple обошла по продажам всех производителей часов — даже швейцарских

Apple Watch продаются лучше, чем любые другие часы. Фото: businessinsider.com

Согласно исследованию компании Canalys, в четвертом квартале 2017 года (в праздничный сезон) на 2 млн больше людей приобрели носимые смарт-устройства от Apple, чем швейцарские часы.

Эта цифра основана на рыночных данных и указывает на интересную тенденцию. В первом квартале 2016 года Apple произвела 1,5 млн часов против 5,9 млн часов швейцарских производителей. Однако запуск Apple Watch 3 в сентябре 2017 года, практически одновременно с новым iPhone, вызвал небывалый ажиотаж и привел к тому, что Apple обошла по продажам всех производителей часов.

Носимые устройства стали вторым по величине источником дохода после iPhone. И это очень серьезно для бизнеса, который стартовал всего три года назад СЕО Apple
Тим Кук
СЕО Apple

Конечно, это не значит, что Apple и впредь сохранит это лидерство, ведь у компании лишь один продукт, тогда как в той же Швейцарии тысячи различных производителей и моделей часов. Тем не менее, превосходство лишь одной компании над целой отраслью впечатляет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в магазинах Apple внедрили еще один метод оплаты. В компании рассчитывают, что это поможет завоевать расположение китайских пользователей.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: AppleМирНовостиТехнологии
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