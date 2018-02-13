Apple Watch продаются лучше, чем любые другие часы

Компания Apple обошла по продажам всех производителей часов — даже швейцарских

Согласно исследованию компании Canalys, в четвертом квартале 2017 года (в праздничный сезон) на 2 млн больше людей приобрели носимые смарт-устройства от Apple, чем швейцарские часы.

Эта цифра основана на рыночных данных и указывает на интересную тенденцию. В первом квартале 2016 года Apple произвела 1,5 млн часов против 5,9 млн часов швейцарских производителей. Однако запуск Apple Watch 3 в сентябре 2017 года, практически одновременно с новым iPhone, вызвал небывалый ажиотаж и привел к тому, что Apple обошла по продажам всех производителей часов.

Тим Кук

СЕО Apple

Конечно, это не значит, что Apple и впредь сохранит это лидерство, ведь у компании лишь один продукт, тогда как в той же Швейцарии тысячи различных производителей и моделей часов. Тем не менее, превосходство лишь одной компании над целой отраслью впечатляет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в магазинах Apple внедрили еще один метод оплаты. В компании рассчитывают, что это поможет завоевать расположение китайских пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple Pay вскоре станет доступен на новом рынке

По материалам techcrunch.com