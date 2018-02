Apple Pay вскоре станет доступен на новом рынке

На местном сайте Apple уже появилась страница Apple Pay

В первом квартале 2018 года Apple Pay выйдет на рынок Бразилии. Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук. Хотя он и не назвал точную дату запуска Apple Pay в Бразилии, это произойдет очень скоро — на бразильском сайте компании уже появилась страница платежного сервиса.

Пока неясно, какие банки будут поддерживать Apple Pay при запуске. Подробная информация, скорее всего, cтанет доступна в ближайшее время.

С момента своего появления в 2014 году Apple Pay расширился до более чем дюжины стран, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Сингапур, Швейцарию, Гонконг, Францию, Россию, Китай, Японию, Новую Зеландию, Тайвань, Ирландию, Италию, Данию, Финляндию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты.

Apple Pay работает на всех iPhone с Touch ID или Face ID, включая iPhone 6, 6s, 6, 7, 8, 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus, SE и X. Он также доступен на всех моделях Apple Watch и может использоваться для совершения покупок в приложениях и в интернете на устрйоствах Mac и iPad.

По материалам macrumors.com