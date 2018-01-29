Apple разрабатывает четыре новых iPhone

По информации инсайдеров, лишь два из них пойдут в производство
Компания Apple разрабатывает четыре новых версии iPhone. При этом ведущий аналитик Digitimes Research сообщает, что в производство пойдут только две версии.
По его словам, инженеры корпорации предлагали разрабатывать устройства с LCD-дисплеями диагональю 5,7—,5,8 дюйма и 6—6,1 дюйма.
Что касается OLED-версии, то в ней рассматривалась диагональ дисплея от 6—6,1 до 6,4—6,5 дюйма. В настоящее время компания якобы остановилась на втором варианте.
При этом ожидается, что все смартфоны будут оснащены технологией беспроводной зарядки и 3D-камерой.
Кроме того, производитель в этом году выпустит бюджетную версию смартфона наподобие iPhone SE. Однако пока точные даты релиза неизвестны.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что cооснователь Apple продал все свои биткоины. Возняк успел продать свои биткоины на пике цены.
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По материалам ubr.ua