Apple разрабатывает четыре новых iPhone

По информации инсайдеров, лишь два из них пойдут в производство

Компания Apple разрабатывает четыре новых версии iPhone. При этом ведущий аналитик Digitimes Research сообщает, что в производство пойдут только две версии.

По его словам, инженеры корпорации предлагали разрабатывать устройства с LCD-дисплеями диагональю 5,7—,5,8 дюйма и 6—6,1 дюйма.

Что касается OLED-версии, то в ней рассматривалась диагональ дисплея от 6—6,1 до 6,4—6,5 дюйма. В настоящее время компания якобы остановилась на втором варианте.

При этом ожидается, что все смартфоны будут оснащены технологией беспроводной зарядки и 3D-камерой.

Кроме того, производитель в этом году выпустит бюджетную версию смартфона наподобие iPhone SE. Однако пока точные даты релиза неизвестны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cооснователь Apple продал все свои биткоины. Возняк успел продать свои биткоины на пике цены.

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По материалам ubr.ua