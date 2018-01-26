Сооснователь Apple продал все свои биткоины

Возняк успел продать свои биткоины на пике цены
В ходе конференции Nordic Business Forum в Стокгольме сооснователь корпорации Apple Стив Возняк рассказал журналистам, что продал все свои биткоины.
В прошлом Возняк также рассказывал, что приобрел цифровые активы «из любопытства» в то время, когда один биткоин стоил $700.
По его словам, бум криптовалют был интересен до тех пор, пока колебания цен не стали «настораживающими». В итоге Возняк продал все свои биткоины в декабре 2017 года, когда цена монеты составляла порядка $20 тысяч.
Напомним, ранее сооснователь Apple заявил, что биткоин по целому ряду характеристик превосходит золото. В частности, он отметил, что одним из основных преимуществ монеты является ее ограниченная эмиссия, чем не могут похвастаться выпускаемые государствами фиатные деньги.
Также Возняк считает доллар США «пустышкой», которую власти могут печать в любых количествах в угоду своими политическим интересам, в то время как биткоин он назвал «подлинным и настоящим».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что компания Apple начала работать с блокчейном. Блокчейн заинтересовал Apple преимуществами безопасности, обусловленными децентрализованностью технологии.
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По материалам forklog.com